الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

طالبان ومديرا إنتاج، حارس عقار يطعن 4 أشخاص بمعهد السينما في الهرم

ضبط حارس عقار طعن
ضبط حارس عقار طعن 4 طلاب في الهرم،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار طعن 4 أشخاص بسلاح أبيض بينهم طالبان بمعهد السينما ومديران إنتاج، بسبب مشادة نشبت بينه وبين الأطفال الذين كانوا يلعبون بالكرة أمام العقار بدائرة قسم شرطة الهرم.

تلقي اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بلاغ من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة  ووقوع مصابين بمنطقة حدائق الأهرام.

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومة بسيارة الإسعاف التي نقلت المصابين وبجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم وحارس عقار بسبب تعدي المتهم علي بعض الصبايا كانوا يلعبون امان العقار تطورت لمشاجرة بين المجني عليهم والمتهم الذي استخدم سلام ابيض واحداث إصابات المجني عليهم.

وبأعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

ويواصل رجال المباحث تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية حارس عقار بمعهد السنيما مدير أمن الجيزة

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