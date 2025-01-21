الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تعرف على إجراءات استدعاء المتهمين والشهود في القضايا وعقوبة الامتناع عن الحضور

محكمة
محكمة

ترصد فيتو لقرائها، العقوبة المقررة علي المتهم الذي يرفض حضور الجلسة المحددة 
 له من قبل الهيئات القضائية عقب إعلانه بأمر الاستدعاء والشاهد الذي يمتنع عن الحضور عند استدعاء القضاء له للإدلاء بشهادته في القضايا المنظورة اليه.

أولا- إجراءات استدعاء المتهمين وهيئة الدفاع والشهود في القضايا من قبل المحكمة: 

- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.

-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.

ثانيا-العقوبة المقررة على المتهم والشاهد في حالة عدم حضور الجلسة المحددة له..

- إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمرًا بالقبض عليه.

-أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.

ثالثا- حالات يصدر  فيها أمر الضبط والإحضار من قبل النيابة العامة ضد متهم

- أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا

- إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول

- إذا كان في استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي

- إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.

-يصدر أمر الضبط والإحضار  للمتهمين في الجنايات والجنح فقط ولا يجوز صدوره  في المخالفات.

رابعا- شروط يجب توافرها حتي يكون أمر الضبط والإحضار صحيحا

 - أن يحتوي على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه

- يكون مكتوبا فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره (النيابة أو القاضي) 

-يكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

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