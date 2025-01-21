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رياضة

كولر يستعين بمهاجم 2008 لتعويض غياب وسام أبو علي وكهربا

كولر
كولر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو؛ وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة كولر استبعاد النجم الفلسطيني لشعوره ببعض الآلام بالعضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخضع لعمل أشعة لتحديد مدى جاهزيته لمباراة بيراميدز. 

كولر يستعين بمهاجم 2008 لتعويض غياب وسام أبو علي 

ويحاول مارسيل كولر التغلب على النقص العددي الذي يعاني منه الأهلي في مركز لمهاجم أمام فاركو، حيث يفتقد الفريق جهود وسام أبو علي للإصابة ولرحيل محمود كهربا وانتقاله لصفوف الاتحاد الليبي. 

واستعان كولر بـ حمزة عبد الكريم مهاجم فريق مواليد 2008 والذي يبلغ من العمر 17 عاما لحل أزمة مركز المهاجم. 

ويعد حمزة عبد الكريم، صاحب القدم اليسري أحد أهم لاعبي النادي الأهلي مواليد 2008، في مركز المهاجم، حيث ظهر بمستويات مميزة مما جعله ينضم في أوقات سابقة لمنتخب مصر مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكأس في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر. 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة فاركو 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية؛ استعدادا لمواجهة فاركو غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.


 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فاركو في الرابعة عصر غد الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

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