الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل

ميمي الشربيني
ميمي الشربيني

يقيم النادي الأهلي عزاء المرحوم الكابتن ميمي الشربيني، كابتن النادي ومنتخب مصر الأسبق، وذلك مساء بعد غد الخميس الموافق 23ـ1ـ2025، بمسجد عمر مكرم. 

وأقيمت صلاة الجنازة على الكابتن ميمي الشربينى بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وحرص حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وحسام غالي وأحمد شوبير وفتحي مبروك نجوم النادي الأهلي السابقين على حضور جنازة المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني والذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 88 عامًا.

ميمي الشربيني جنتلمان التعليق

وأسدل الستار على حقبة كروية شهدت تميزا في الكرة المصرية وأحد أهم جوانبها التعليق وقد ارتبط  الكثيرون من محبي وعشاق الساحرة المستديرة بـ ميمي الشربيني من خلال تعليقاته الجذابة والممتعة والتي كانت تعطي للمباراة شكلا وطعما مميزا فقد كان محبي كرة القدم ينتظرون تعليقه من مباراة لأخرى بل إن الكثيرين كانوا يتابعونها بسبب حبهم وعشقهم لهذا المعلق الموهوب الذي عشق التعليق وفضله علي التدريب.

اختفاء ميمي الشربيني

واختفى اسطورة التعليق عن ممارسة مهنته المفضلة خلال السنوات الاخيرة واختفت معه الإفيهات وجمال التعليق على المباريات بالمسابقات المحلية.

وجاءت أشهر إفيهات ميمي الشربيني كالتالي:

«عنقود مهارات يابني»، «معجون كورة والله»، «إكسترا مهارات إكسترا حواس»، «بيعمل كل حاجة في الكورة ده ناقص يكلمها»، «بنى إمبراطوريته بفلسفته الخاصة»،«أحد مواليد منطقة الجزاء»، «واحد من جنرالات الكرة المصرية»، «سيمفونية كروية تعزف على أرض الملعب»، «آخر حبات عنقود الموهوبين»، «صاحب الكرافتة الشيك».. «بابا نويل الكرة المصرية».

 

 

youtube

 

 كل هذه الإفيهات وغيرها من العبارات الشهيرة التى تربى عليها جيل عاشق للتعليق المتميز لـ«جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني، الذي استطاع بموهبته ولمحاته الإبداعية التأثير في جيل كامل من عشاق الساحرة المستديرة.

وغاب الشربيني عن التعليق منذ عام 2012 وفضل الابتعاد عن مجال كرة القدم والسفر للعيش بمدينة جمصة التي عشقها وأصبح يقضي أوقاته على شاطئ جمصة عشقه الوحيد بعد هجره التعليق وظل هناك حتي وافته المنية.

 

youtube

 

الشربيني متعته يأخذ الأذن من العين

وقال «الشربيني» في حوار سابق مع فيتو إنه عشق الساحرة المستديرة منذ الصغر، وعندما أتيحت له الفرصة للتعليق على المباريات، وجد نفسه، وأوضح أنه كان يشعر بأقصى درجات المتعة عندما «يأخذ الأذن من العين»- في إشارة إلى استرقاق سمع الجمهور إلى تعليقاته.

وكشف الشربيني عن أن التعليق بكأس العالم سنة 1986 جاء صدفة بعد اعتذار الكابتن محمد لطيف عن عدم المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي منتخب مصر ميمي الشربيني

مواد متعلقة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز (صور)

جنتلمان التعليق الكروي.. خزان أسرار كابتن ميمي الشربيني (فيديوجراف)
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد القطارات الإضافية لإجازة منتصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وإن جنحوا للسلم»، الشعراوي يوضح سماحة الإسلام في التعامل مع الأعداء (فيديو)

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

المزيد
الجريدة الرسمية