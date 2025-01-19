وائل القباني عن خسارة الأهلي من أورلاندو بيراتس: كولر ليس في كامل تركيزه

الأهلي، تحدث وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، عن هزيمة النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي دخل مباراة أورلاندو بايرتس بدون تركيز والفريق يلعب دائمًا من أجل الصدارة".

كولر غير مركز

وأضاف نجم الزمالك السابق: "تشكيل الأهلي فى مباراة أمس أثبت أن كولر غير مركز مع الأهلي، لماذا شارك كوكا كظهير أيسر وهو ليس مركزه وأيضًا الساعي كجناح في وجود الشحات على الدكة".

وأكمل: "الأهلي فشل في تشكيل أي خطورة على أورلاندو في الشوط الأول والفريق الجنوب إفريقي منظم بشكل كبير".

وائل القباني، فيتو

عمر الساعي قدم مباراة جيدة

واختتم حديثه قائلًا: "عمر الساعي قدم مباراة جيدة ولكنه لم يكن مؤثر هجوميا؛ لأنه لم يشارك في مركزه، كما أن إمام عاشور كان بعيدا عن مستواه أمام أورلاندو لذلك تأثر الأهلي هجوميا".

الأهلي يخسر أمام أورلاندو 2-1

وخسر الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 1-2، مساء امس السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واحتل الأهلي، وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو المتصدر برصيد 14 نقطة.

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