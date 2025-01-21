الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

شوقي غريب
شوقي غريب

أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة حرس الحدود المقرر أن تجمع بينهما بعد قليل في استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود 

مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بحثا عن مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فضلا عن مصالحة جماهير زعيم الفلاحين بعد الخسارة في مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة. 

أما علي الجانب الأخر، يسعي حرس الحدود إلي تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب حيث يقع الفريق السكندري في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن مودرن سبورت صاحب المركز الأخير. 

حكام مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، على إستاد المحلة في تمام الساعة الرابعة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وحرس الحدود عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

 

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شوقى غريب غزل المحلة حرس الحدود الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري غزل المحلة وحرس الحدود

مواد متعلقة

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز

غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

اللقطات الأولى لحريق نشب داخل مول بالعتبة

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

نشوب حريق داخل مول بالعتبة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

منوعات

المزيد

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

المزيد
الجريدة الرسمية