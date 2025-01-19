الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يعلن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن غزل المحلة عبر بيان رسمي عن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي والمنتخب الفلسطيني في إطار خطة تدعيمات صفوف زعيم الفلاحين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وجاء بيان غزل المحلة لإعلان التعاقد مع اللاعب كالتالي: في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب موسى فراوي - مدافع البنك الأهلي ولاعب المنتخب الفلسطيني.

ويعتبر موسي فراوي ثالث صفقات غزل المحلة خلال الانتقالات الجارية حيث سبق وأعلن زعيم الفلاحين ضم أحمد ياسين وعبد الرحمن جبنة.

غزل المحلة يضم عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعاقده مع عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري الحالي والمقاولون العرب السابق على سبيل الإعارة في إطار خطة تدعيمات صفوف زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقال نادي المحلة في بيانه: "في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن عمر سعد - مدير شئون اللاعبين، وقع اللاعب عبد الرحمن جبنة - خط وسط الاتحاد على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء.

منتخب الشباب يتعادل أمام غزل المحلة وديا

وانتهت مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المحلة، في إطار استعدادات منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقه في كوت ديفوار في أبريل المقبل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة موسى فراوى البنك الاهلي الأهلي المنتخب الفلسطيني

مواد متعلقة

غزل المحلة يضم عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة

منتخب الشباب يتعادل أمام غزل المحلة وديا
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

تمهيدا لإخلاء سبيلهن، ترحيل المتهمات بالاعتداء على زميلتهن بمشاجرة مدرسة لقسم شرطة التجمع

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

شبورة كثيفة وأمطار، تحذير من حالة الطقس حتى السبت المقبل

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

المزيد
الجريدة الرسمية