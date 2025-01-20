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رياضة

غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري (صور)

غزل المحلة
غزل المحلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن شوقي غريب استعداداته لمواجهة حرس الحدود غدا الثلاثاء على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وشهدت مران المحلة الختامي لمواجهة حرس الحدود مشاركة عبد الرحمن جبنة وموسي فراوي الثنائي المنضم حديثا لصفوف زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الجاري. 

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط. 

صفقات غزل المحلة خلال انتقالات يناير

 

وخلال فترة انتقالات يناير الجارية، نجح مسئولو غزل المحلة في إبرام ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم قائمة الفريق. 

وأعلن المحلة حتى الآن ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكانت ثاني صفقات زعيم الفلاحين هي عبد الرحمن جبنة، لاعب الاتحاد السكندري إعارة حتى نهاية الموسم، بينما كانت أحدث الصفقات هي ضم موسى فراوي مدافع البنك الأهلي. 

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