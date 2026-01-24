السبت 24 يناير 2026
خارج الحدود

مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات في انهيار أرضي بإندونيسيا (فيديو)

انهيار أرضي سابق
انهيار أرضي سابق في إندونيسيا
18 حجم الخط

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد 82 آخرون، بعد وقوع انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، وسط أنباء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وذكر مسؤول محلي أن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية، بحسب “رويترز”.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة: “عدد المفقودين مرتفع، سنحاول تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم”.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع، بحسب ما ذكره موقع كومباس المحلي.

الجريدة الرسمية