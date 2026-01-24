مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات في انهيار أرضي بإندونيسيا (فيديو)

18 حجم الخط

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد 82 آخرون، بعد وقوع انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، وسط أنباء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وذكر مسؤول محلي أن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية، بحسب “رويترز”.

🌧️⛰️ Tragedy strikes #Indonesia



A devastating landslide in West Java has left 7 people dead and 82 missing as rescue teams race against time amid heavy rain and difficult terrain. pic.twitter.com/gXMfmaRPbK January 24, 2026

وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة: “عدد المفقودين مرتفع، سنحاول تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم”.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع، بحسب ما ذكره موقع كومباس المحلي.

