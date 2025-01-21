الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن شوقي غريب نظيره فريق حرس الحدود اليوم الثلاثاء على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بحثا عن مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فضلا عن مصالحة جماهير زعيم الفلاحين بعد الخسارة في مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة. 

أما علي الجانب الأخر، يسعي حرس الحدود إلي تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب حيث يقع الفريق السكندري في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن مودرن سبورت صاحب المركز الأخير. 

حكام مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، على إستاد المحلة في تمام الساعة الرابعة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وحرس الحدود عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

 

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شوقى غريب غزل المحلة وحرس الحدود غزل المحلة الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز حرس الحدود

مواد متعلقة

غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري (صور)

تعرف على صفقات غزل المحلة خلال انتقالات يناير حتى الآن

غزل المحلة يعلن تعاقده مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي

غزل المحلة يضم عبد الرحمن جبنة لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة

ads

الأكثر قراءة

أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل، انخفاض 11 صنفا من الخضار اليوم بسوق العبور

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة

كهربا: موسيماني ظلمني كتير وحسبي الله في هذا المسؤول (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البربون والمرجان وانخفاض ملحوظ بالبلطي

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والكانتلوب وشطحة في العنب المستورد

غلق طريق "الإسكندرية الصحراوي" بداية من بوابة الرسوم بسبب الشبورة الضبابية

منوعات

المزيد

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

فوكس نيوز قطعت اللقطة، قصة أداء إيلون ماسك التحية النازية في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 20-1-2025 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

رسالة ماجستير حول أسباب الخلع وطرق علاجها بمعهد الدراسات الإسلامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية