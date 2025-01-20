أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء.. تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والسمن البلدي والزبدة البقري.. البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، هذا فى الوقت الذى تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان ووذلك لحرصها على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.



وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي:

أرز مصري كم “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن.

سعر طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

وطبقا لتصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن. مشيرا الى إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار

اسعار الأرز اليوم

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700، بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

طفرة في تراخيص السيارات الكهربائية علي مدار 3 سنوات

سيارات كهربائية. استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري علي السيارات، إجمالي ترخيص السيارات الكهربائية بداية من يوليو 2021 الي ديسمبر 2024، وبلغ عددها مايقرب من 11.336 ألف سيارة كهربائية ومركبة كهربائية.





ترتيب أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في مصر

ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، ترتيب السيارات الكهربائية في مصر كالتالي:

1- سيارات فولكس فاجن بعدد 3.201 سيارة كهربائية.

2- سيارات مرسيدس 1.418 سيارة كهربائية.

3- سيارات بي واي دي 1.224 سيارة كهربائية.

4- سيارات BMW بعدد 934 سيارة كهربائية.

5- سيارات شيفروليه 533 سيارة كهربائية.

6- سيارات تسلا 480 سيارة كهربائية.

7- سيارات مرسيدس MCV بعدد 333 سيارة أتوبيس كهربائي.

8- سيارات سوزوكي 290 سيارة كهربائية.

9- سيارات هوندا 268 سيارة كهربائية.

10- سيارات نيسان بعدد 201 سيارة كهربائية.

11- سيارات أودي 189 سيارة كهربائية.

تراجع أسعار الذهب 15 جنيهًا محليا تزامنا مع تنصيب ترامب

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بجميع الأعيرة بنحو 15 جنيها، وذلك في نهاية تعاملات السوق المحلي متاثرا بالتداولات العالميه وذلك بالتزامن مع تنصيب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

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أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2506جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1611 جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى

سعر الدولار ، شهد سعر الدولار اليوم تراجعا جديدا بنحو 5 قروش مقابل الجنيه، بحركة التعاملات مساء اليوم بالتزامن مع تنصيب ترامب رئيسا لامريكا مساء اليوم الأثنين 20 يناير 2025.

الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعرالدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.24 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.27 جنيها للشراء و50.37 جنيها للبيع.

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر



أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وى"، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن إطلاقها خدمة إجراء المكالمات عبر الواي فاي ( Wi-Fi calling )، التي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية لشبكة "وي" أو أي شبكة محمول أخري إرسال واستقبال المكالمات الصوتية بجودة عالية في ظروف التغطية الصعبة أحيانا داخل المنزل.



يتم ذلك بالاعتماد على شبكة الإنترنت المنزلي الثابت المقدم من "وي" وبنفس سعر مكالمة المحمول العادية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، بما يلبي احتياجاتهم المتطورة التي تواكب التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وبما يؤكد ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصري.

وتوفر الخدمة اتصالًا سلسًا من خلال السماح للمكالمات بالتكامل بين شبكات LTE (4G) وشبكات Wi-Fi دون أي انقطاع.

ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية داخل المنزل في حال كونهم متصلين بالإنترنت المنزلي الثابت عن طريق ال "واي فاي" باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة من أي شبكة في مصر، ما يضمن جودة صوت بما يلبي احتياجات العملاء المتطورة.

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

انخفاض أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري انخفاضًا في الأسواق، على الرغم من زيادة طلبات الشراء خلال الفترة الحالية، إذا يعد شهر يناير من كل عام موسمًا لشراء السمنة البلدي، إذ تفضل السيدات تخزينها للاستخدام على مدار العام.



«فيتو» تستعرض أسعار السمنة البلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فضلًا عن سعر السمنة والزبدة في السلاسل الغذائية؛ في السطور الآتية:

انخفضت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 14 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 172.8 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

انخفضت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 35.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 337 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 200 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار السمنة البلدي والزبدة الطبيعي والصناعي في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، التاي قدمت تخفيضات على بعض العلامات التجارية؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر سمن بقري فيرن نقي وزن 700 جرام نحو 400 جنيه.

بلغ سعر كيلو زبدة فيرن نحو 136 جنيهًا، بانخفاض 14 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 1800 جرام نحو 1017 جنيهًا.

بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 1500 جرام نحو 800 جنيه.

بلغ سعر زبدة لورباك وزن 200 جرام نحو 225 جنيها.

البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 20 يناير 2025، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة.

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، مقابل استقرار أسعار الدواجن البلدية؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 20 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.



وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.





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