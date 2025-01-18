السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

سعر الدولار ، تراجعت أسعار الدولار بنسب طفيفة تقدر بنحو 6 قروش بختام بحركة التعاملات الأخيرة.

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع. 

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

سعر الدولار
سعر الدولار

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي. 

ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الدولار بالبنوك المصرية البنك التجارى الدولى البنك الأهلى المصرى البنك التجاري سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في الب سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في بنك الاسكندرية الدولار

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 17 يناير 2025

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 17 يناير 2025

أسعار سبائك الذهب في حركة تداولات اليوم الجمعه 17 يناير 2025

4342 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 17 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الخيار الأكثر خطورة، خبير اقتصادي يكشف مصير العملات المشفرة بعد تنصيب ترامب

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

موعد مباراة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 18-1- 2025 فى مصر

سعر الخضار اليوم السبت بسوق العبور، البطاطس والبصل بـ 7 جنيهات ومفاجأة عن الطماطم

حالة الطرق اليوم، الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

حرائق لوس أنجلوس التهمت أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا والخسائر تاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

المزيد

انفوجراف

مهام الملاحظ داخل اللجنة في امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية