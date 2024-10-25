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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 في البنك المركزى والبنوك المصرية.

وترصد “فيتو”، أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.74 جنيها للشراء و48.84 جنيها للبيع.

 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.71 جنيها للشراء و48.81 جنيها للبيع.

 

 

 

 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى - فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.71 جنيها للشراء و48.81 جنيها للبيع.

 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.73  جنيها للشراء و48.83 جنيها للبيع.

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر - فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.75 جنيها للشراء و48.85 جنيها للبيع.

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