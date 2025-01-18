السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار ، شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا طفيفا في حركة التعاملات الأخيرة بالبنوك المصرية.

الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

 

وترصد “فيتو” سعرالدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - فيتو 
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي. 

ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

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