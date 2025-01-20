وزير الاتصالات: إطلاق مكالمات الواي فاي يستهدف معالجة ضعف تغطية الشبكات التقليدية

كشف د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميا عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي "WiFi Calling" في مصر، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تحسين جودة الاتصالات الصوتية، في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية.

إطلاق الخدمة رسميا

قال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر المقام على هامش توقيع وإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي بحضور ممثلي شركات المحمول حيث شهد الوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الإطار التنظيمي لإطلاق خدمات الاتصال عبر الواي فاي (WiFi calling) في السوق المصري.

وأوضح أن خدمة مكالمات الواي فاي تأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.

أكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة يعكس التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحقيق التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة اليومية.

أشاد د. عمرو طلعت بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الخدمة بالتعاون مع شركات المحمول موضحا أنه تم العمل على هذه المنظومة من أكثر من عام بالتشارك مع كل الشركات المحمول العاملة في مصر كاشفا عن أن منتصف العام الحالي سيشهد تغطية كل الطرق السريعة حيث تم تدشن 3000 برج محمول، كما سيتم تغطية قرى حياة كريمة كافة.

وكشف الوزير عن أن الآونة الأخيرة شهدت إطلاق حزمة التيسيرات شملت خدمات الجيل الخامس تلاها إطلاق خدمة الشريحة الافتراضية، وتطوير خدمة تلقي المواطنين المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطن، كاشفا عن توجيه حصيلة غرامات شركات المحمول لبناء أبراج جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

شريحة واسعة من المستخدمين

تتيح خدمة إجراء مكالمات الواي فاي "WiFi Calling" للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلًا من الاعتماد الكامل على شبكات المحمول التقليدية، وتعد هذه التقنية حلًا مبتكرًا لمشكلة ضعف التغطية، خاصة داخل المباني المغلقة أو المناطق النائية موضحا أن الخدمة سهلة الاستخدام ولا تتطلب تحميل تطبيقات إضافية، حيث يمكن تفعيلها مباشرة عبر الهواتف الذكية الداعمة للتقنية، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين فى مصر.

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