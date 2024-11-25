الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرا البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14%  عند مستوى 30440 نقطة، واوارتفع   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15%  عند مستوى 37775 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 13480 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52%  عند مستوى 8404 نقطة، وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 11561 نقطة، وزاد   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34%  عند مستوى 3145 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات  البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسى المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 المؤشر الرئيسي ايجي اكس ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض طفيف بأسعار البيض بالسلاسل الغذائية.. أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض.. والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

اخبار الاقتصاد: انخفاض الذهب وسعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق وتراجع مؤشرات البورصة

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تذبذب مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم

تباين أداء البورصة واستقرار رأس المال السوقي بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 13 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

"لا يعرف القراءة والكتابة"، دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته من تهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي"

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

إيداع سعد الصغير بقفص الاتهام لمحاكمته في قضية تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد واقعة تهديد أحمد سيد زيزو بالقتل.. كيف تتعامل مع الجريمة الإلكترونية وطرق الاستعلام عنها؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية