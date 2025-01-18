مؤشر الدولار يقفز مع البتكوين في التداولات العالمية

مؤشر الدولار ، شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة في تداولات الأسبوع المنتهى، تزامنا مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية إلى حد ما، أبرزها بيانات قطاع الإسكان، مما ألقى الضوء على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو الأمر الذى انعكس على مؤشر الدولار.

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مؤشر الدولار - فيتو



ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي

دفع التحسن في بيانات الإسكان إلى ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35%، حيث بلغ مستوى 109.34 نقطة، وقد ساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما دعم ارتفاع قيمة الدولار.



تراجع في أسعار الذهب مع صعود الدولار

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا بنحو 9 دولارات للأوقية، لتصل إلى 2701 دولارًا، ويُعزى هذا التراجع إلى قوة الدولار الأمريكي، في وقت يعاني فيه الطلب على الذهب من بعض الضعف، رغم اعتباره ملاذا آمنا.

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مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

البتكوين - فيتو

البيتكوين تسجل صعودًا قويًا في السوق الرقمية

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 5.46%، مسجلةً قيمة 105,251 دولارًا، لتقترب بذلك من تخطي حاجز الـ105 ألف دولار، ما يعكس التفاؤل في سوق العملات الرقمية، حيث تزايدت التوقعات حول تأثير السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب ترامب، بما في ذلك إصدار أمر تنفيذي قد يضع العملات المشفرة على رأس الأولويات القومية.

ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأسهم الأمريكية

سجلت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.92% ليصل إلى 43,551 نقطة، كما صعد مؤشر إس وبي 500 بنسبة 1.18% ليصل إلى 6,007 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.73% ليبلغ 19,637 نقطة.

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