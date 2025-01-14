ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري ارتفاعًا في الأسواق، بالتزامن مع زيادة طلبات الشراء خلال الفترة الحالية، إذ يعد هذا التوقيت من كل عام وهو الأنسب لشراء السمنة البلدي وتخزينها للاستخدام على مدار العام.

أسعار السمن البلدي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فضلًا عن سعر السمنة والزبدة في السلاسل الغذائية؛ في السطور الآتية:

اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 17.5 جنيه

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 17.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 172.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيهين

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 324.9 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

أسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

وعن أسعار السمنة البلدي والزبدة الطبيعي والصناعي في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر سمن بقري فيرن نقي وزن 700 جرام نحو 400 جنيه.

بلغ سعر كيلو زبدة فيرن نحو 154 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بقري نقي فيرن وزن 1800 جرام نحو 1017 جنيهًا.

بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 1500 جرام نحو 800 جنيه.

بلغ سعر زبدة لورباك وزن 200 جرام نحو 225 جنيها.

سعر السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

بلغ سعر سمن طبيعي شيراتون وزن 800 جرام نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر زبدة المراعي وزن 200 جرام نحو 195 جنيهًا.

بلغ سعر زبدة المراعي وزن 400 جرام نحو 370 جنيهًا.

بلغ سعر زبدة فيرن وزن 500 جرام نحو 80 جنيهًا.

أسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

سعر السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

بلغ سعر زبدة صني وزن كيلو نحو 108 جنيهات. بلغ سعر كيلو زبدة خليط وان كاو نحو 88 جنيهًا. بلغ سعر زبدة خليط وزن كيلو نحو 144 جنيهًا. بلغ سعر سمن جاموسي وادي المراعي وزن 900 جرام نحو 385 جنيهًا. بلغ سعر سمن بقري وادي المراعي وزن 900 جرام نحو 358 جنيهًا.

اسعار السمنة البلدي والزبدة في المحال التجارية

بلغ سعر سمن جاموسي الكرم وزن 450 جراما نحو 239 جنيهًا. بلغ سعر سمن جاموسي الكرم وزن 850 جرامًا نحو 425 جنيهًا. بلغ سعر زبدة لورباك وزن 100 جرام نحو 115 جنيهًا. بلغ سعر سمنة بقري نقي أرياف وزن 600 جرام نحو 200 جنيه. بلغ سعر سمنة جاموسي أرياف وزن 600 جرام نحو 200 جنيه.

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