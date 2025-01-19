جيش الاحتلال: سنواجه كل خرق للاتفاق برد مناسب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري، الأحد: إن حماس لا تفي بالتزاماتها بإرسال قائمة بأسماء المحتجزين إلى إسرائيل، وذلك قبيل دقائق من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها"، مضيفًا بالقول: الجيش الإسرائيلي: "سنواجه كل خرق للاتفاق برد مناسب".

وقبيل دخول هدنة غزة حيز التنفيذ، اليوم الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أمرًا للجيش بعدم البدء في تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تسلم حركة حماس أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم.

وذكر المكتب في بيان "أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 8:30 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها".

ومن جانبها أكدت الحركة أن تأخير تسليم قائمة الأسرى يعود لأسباب فنية وميدانية.

وقبل ذلك، كانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن حركة حماس ستسلم قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم الأحد خلال ساعات.

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