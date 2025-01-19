الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تبلغ الوسطاء بأنها ستسلم قائمة الرهائن الإسرائيليين لديها بعد نقلهم إلى مكان آمن

الرهائن، فيتو
الرهائن، فيتو

أعلنت مصادر في "حماس" أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها ستسلمهم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين لديها المقرر إطلاق سراحهم غدا، بعد ساعات من نقلهم إلى مكان آمن.

وتقرر البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم 19 يناير بالتوقيت المحلي لغزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر في حركة "حماس" أن الحركة تؤجل تسليم قائمة أسماء الرهائن الإسرائيليين لديها لأسباب فنية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن وقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ اليوم في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

من جهتها، هددت إسرائيل بأنها "لن تتابع تنفيذ الاتفاق" حتى تتسلم القوائم المطلوبة.

واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من اليوم الأحد 19 يناير.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس أسماء الرهائن الإسرائيليين غزة قطاع غزة قطر مصر وزارة الخارجية القطرية

مواد متعلقة

مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة

مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس

قبل ساعات من الصفقة، قلق وترقب في إسرائيل وضغوط على "حماس"

ترامب: الحكومة الجيدة هي الضامن لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة

ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-1-2025 في مصر

المصري يبحث عن بطاقة التأهل بالكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز اليوم

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 يناير 2025

البوري يسجل 180 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي

ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه (صور)

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو)

منوعات

المزيد

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية