الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قائمة الأسماء أولًا، نتنياهو يهدد بعدم وقف إطلاق النار

حماس، فيتو
حماس، فيتو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه تقارير إسرائيلية بأن حركة حماس لم تسلم قائمة بأسماء 3 محتجزات تنوي الإفراج عنهم، بينما ذكرت مصادر في حماس بأن الحركة أبلغت وسطاء أنها ستسلم القائمة بعد نقل المحتجزات إلى مكان آمن.

تفصيلًا، أفاد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أجرى ليلًا تقييمًا أمنيًّا بشأن تأخير تسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

قال نتنياهو: “لن يكون وقف لإطلاق النار في غزة 08:30 صباح اليوم الأحد دون استلام أسماء المخطوفين المنوي إطلاق سراحهم من قبل حماس”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق إن حماس لم تسلم قائمة أسماء 3 محتجزات متوقع الإفراج عنهن اليوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، قوله “إن لم تقدَّم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار”.

من جهتها، أبلغت حركة حماس الوسطاء بأنها ستسلمهم قائمة المحتجزات الإسرائيليات لديها بعد نقلهن إلى مكان آمن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس أجلت تسليم قائمة بأسماء المحتجزات لأسباب فنية.

وفي وقت لاحق، أكدت حركة حماس التزامها بوقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ سريانه صباح اليوم الأحد في قطاع غزة، مضيفة أن التأخر في إعلان أسماء المحتجزين المطلق سراحهم يرجع لأسباب فنية وميدانية.

وقالت في بيان “تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنيامين نتنياهو وقف لإطلاق النار حركة حماس

مواد متعلقة

حماس تبلغ الوسطاء بأنها ستسلم قائمة الرهائن الإسرائيليين لديها بعد نقلهم إلى مكان آمن

صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة

مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة

مستشار ترامب للأمن القومي يلتقي عائلات رهائن أمريكيين لدى حماس
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-1-2025 في مصر

المصري يبحث عن بطاقة التأهل بالكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز اليوم

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 يناير 2025

البوري يسجل 180 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي

ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه (صور)

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو)

منوعات

المزيد

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية