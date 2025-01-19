بعد 15 شهرًا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.

وتوقف القتال والقصف في غزة بعد نحو 15 شهرا من القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عام 2023، وخلّف 46 ألفا و899 قتيلا حسب آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة في غزة مساء أمس.

منذ ساعات الصباح الأولى بدأ عدد من النازحين في القطاع العودة إلى بلداتهم، وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن صباح اليوم، أن وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ في الموعد المقرر" ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم.

وردت حركة حماس بالتأكيد على التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضحت في بيان أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى يعود لأسباب "فنية ميدانية".

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