أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات يناير 2025.. حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان.. وسعر الذهب بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعات ملحوظة في الأسواق؛ خلال الفترة الحالية، بعد فترة استقرار نسبي، لتسجل ارتفاعات ملحوظة، إذ وصل سعر كيلو الفراخ في المزرعة 91 جنيهًا، مع مخاوف من استمرار ارتفاعها حتى شهر رمضان المقبل.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% خلال العام الحالى 2025 مقارنة بـ3.6% فى عام 2024، تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية فى الاقتصاد الوطنى بعد حزمة الإصلاحات الشاملة التى تمت على مدى السنوات الماضية، كما تهيئ المجال لبناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية، استنادا إلى التنوع الكبير فى مجالات الاقتصاد وتطور التشريعات المنظمة للاستثمار وزيادة الاستثمارات المباشرة فى قطاعات البنية التحتية الكبرى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط.

كشفت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر يناير كاملة لجميع العاملين بالدولة.

يقع العديد من عملاء البنوك في خطأ التحويل عبر إنستاباي لشخص غير مقصود.

وتم تحديد عدة خطوات أساسية يمكن من خلالها استرداد المبالغ المحصلة بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي.

ارتفعت أسعار سيارات فيات في اولي أشهر العام الجديد 2025، داخل السوق المصري، بقيمة تصل نحو 10 الاف جنيه شكلت طرزات فيات تيبو سيدان

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 397.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.053 مليون ورقة منفذة على 535 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 380.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.330 مليون ورقة منفذة على 369 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 4.74 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95.26 % خلال الأسبوع.

أعلنت دولة ساحل العاجل عن رفع سعر شراء الكاجو من المزارعين فى العام الجديد 2025 بنسبة زيادة تصل إلى 55% عن العام الماضى.

وتعد دولة ساحل العاج هي أكبر منتج للكاجو في العالم فيما تعد فيتنام والهند الوجهتين الرئيسيتين لصادراته.

نجح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في الفوز من بين اثنين فقط من مصر للحصول على دعم فني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن مدة البرنامج 18 شهرًا، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للتجمعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم تنافسية قطاع الصناعات الهندسية في مصر.

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 18يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهًا “بيع”، 4280 جنيها “شراء”.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا “بيع”، 3745 جنيهًا “شراء”أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهًا “بيع”، 3210 جنيهًا “شراء”.

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