السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

اليوم، وزير الصناعة يلتقي مستثمري مدينة العبور بحضور المحافظ القليوبية

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، فيتو

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر عقد لقاء الفريق مهندس كامل الوزير ومستثمري مدينة العبور ومحافظة  القليوبية اليوم السبت الموافق 18 يناير بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر جمعية مستثمري مدينة العبور في تمام الساعة 10 صباحًا.

 

يأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

 

الوزارة تدعو مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية لحضور اللقاء وعرض مطالبهم

ودعت الوزارة، المستثمرين الصناعيين بمدينة العبور ومحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة الصناعة
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