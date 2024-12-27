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اقتصاد

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

مرتبات شهر يناير
مرتبات شهر يناير

  موعد صرف مرتبات يناير 2025، أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر يناير كاملة لجميع العاملين بالدولة.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر

تبكير صرف مرتبات يناير بعد تبكير ديسمبر

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، مبكرا نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تشهد مرتبات يناير 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

 

صرف مرتبات شهر ديسمبر
صرف مرتبات شهر يناير

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥  بجانب أشهر فبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر

مواعيد صرف المرتبات 

 وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه. 

وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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