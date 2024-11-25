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اقتصاد

خبير يحدد أهم مكتسبات استئناف الطروحات في البورصة المصرية

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قال أدهم جمال الدين، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية قادرة على استيعاب عدد كبير من الطروحات المنتظرة في السوق خلال الفترة المقبلة ومن بينها المصرف المتحد، وكذلك اكتتابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تتم بشكل كبير خلال المرحلة الحالية.

 

وأضاف  أن من أهم مكتسبات  استئناف الطروحات، هو ضخ سيولة ضخمة في السوق تدعم المؤشرات وأحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي للبورصة المصرية. 

وتابع، أن مسألة استئناف الطروحات إيجابية للغاية على المدى المتوسط والطويل، مشددا على ضرورة ضخ شركات وبنوك  قوية في السوق مثل البنك التجاري الدولي مصر، وحديد عز والسويدي للكابلات، والنساجون الشرقيون، وهى جميعها مؤسسات قوية ولها آثار وتأثير كبير على  الاقتصاد المصري.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات  البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه. 

مؤشر إيجي إكس 30

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة. 

 

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