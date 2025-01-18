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اقتصاد

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 2025.1.18

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 18يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهًا “بيع”، 4280 جنيها “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا “بيع”، 3745 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهًا “بيع”، 3210 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا “بيع”، 29960 جنيهًا “شراء"

أسعار الذهب العالمية في البورصة

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع امس الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2709.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:04 (بتوقيت غرينتش). وقد حقق الذهب مكاسب بنحو 1 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر  يوم الخميس

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 2740 دولارًا..

 الاحتياطي الفيدرالي واسعار الفائدة 

وتزايدت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت البيانات يوم الأربعاء تضخمًا أساسيًا أضعف من المتوقع. 

وأشار محافظ «الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الخميس إلى أن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات لا يزال ممكنًا هذا العام إذا تراجعت البيانات الاقتصادية الأميركية.

وفي هذا السياق، قال محللون في بنك «إيه إن زد»: «بينما تظل توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حاسمة، نعتقد أن الذهب سيظل يحتفظ بجاذبيته كأداة لتوزيع المخاطر في ظل حالة عدم اليقين الكلي والجيوسياسي». وأضافوا: «نعتقد أن حساسية الذهب لمحركاته التقليدية، مثل أسعار الفائدة والدولار، ستظل متقلبة في عام 2025».

على صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 30.57 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي. في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 936.91 دولار، ليخسر نحو 1 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. واستقر البلاتين عند 931.18 دولار، لكنه يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ أغسطس

 

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