السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

أكبر دولة منتجة للكاجو ترفع سعر شرائه من المزارعين 55%

اسعار الكاجو، فيتو
اسعار الكاجو، فيتو

أعلنت دولة ساحل العاجل عن رفع سعر شراء الكاجو من المزارعين فى العام الجديد 2025 بنسبة زيادة تصل إلى 55% عن العام الماضى.

وتعد دولة ساحل العاج هي أكبر منتج للكاجو في العالم فيما تعد فيتنام والهند الوجهتين الرئيسيتين لصادراته.

سعر شراء الكاجو من المزارعين

وأعلن وزير الزراعة في ساحل العاج، كوبينان كواسي أدجوماني، إن بلاده رفعت سعر شراء الكاجو من المزارعين إلى (0.6698 دولار) للكيلوجرام في 2025 بزيادة 55 بالمئة عن العام الماضي.

يبدأ موسم زراعة الكاجو عادة من فبراير إلى يونيو ولكن ينطلق رسميا بمجرد أن تحدد الحكومة الحد الأدنى للسعر المضمون لمزارعي الكاجو.

فوائد مكسرات الكاجو 

يعد الكاجو من المكسرات الشهيرة التي تحظى بإقبال واسع حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ بل لفوائده الصحية الغنية والمتنوعة. 

يتميز الكاجو بكونه مصدرًا غذائيًا متكاملًا يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية التي تساعد في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض. 

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكاجو متعددة، مما يجعله يعود بالنفع على صحة الجسم والعقل، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

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