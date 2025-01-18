مقارنة بين أسعار سيارات فيات قبل وبعد زيادة العام الجديد

ارتفعت أسعار سيارات فيات في اولي أشهر العام الجديد 2025، داخل السوق المصري، بقيمة تصل نحو 10 الاف جنيه شكلت طرزات فيات تيبو سيدان مانيوال.

ارتفاع سعر فيات تيبو سيدان مانيوال

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية فيات كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت اسعار السيارات فيات، داخل السوق المحلي وهي كالتالي:

يصل سعر تيبو سيدان مانيوال 780 ألف جنيه بدلًا من 770 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

تيبو الدفعة الثالثة تم فتح باب الحجز عليها في السابق

وفي ذات السياق فتح الوكيل باب الحجز على الدفعة الثالثة من سيارات فيات تيبو سيدان مانيوال في مصر في ديسمبر الماضي بعد نفاذ الدفعة الأولي والثانية من السيارة، وقامت الشركة بعرض الدفعة الثالثة من السيارة بسعر اضافي أكثر من سعر السيارة السابق بواقع 20 ألف جنيه تقريبًا.

أسعار الدفعة الثالثة من فيات تيبو مانيوال سيدان عند طرحها لأول مرة

وجاءت أسعار سيارات فيات تيبو سيدان مانيوال الجديدة في ظل الدفعة الثالثة بعد الزيادة كالتالي:

الفئة الوحيدة من السيارة بسعر 769.900 ألف جنيه بدلًا من 749.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

سعر أولي دفعات فيات تيبو سيدان مانيوال

وكان سعر السيارة في أول دفعة لها بقيمة 724.900 ألف جنيه, فيما قامت الشركة بزيادة السعر للدفعة الثانية الي 749.900 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه, ورفعت السعر من جديد للدفعة الثالثة بقيمة 20 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات فيات تيبو مانيوال سيدان

وزودت السيارة على محرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 95 حصان مع خزان وقود 45 لتر وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود مع ناقل حركة من 6 سرعات.

وحصلت السيارة على شبكة أمامية مميزة بشعار فيات مع مصابيح أمامية وخلفية LED وكشافات شبورة. كما تعتمد على عجلات رياضية 16 بوصة.

مواصفات وسائل أمان فيات تيبو مانيوال سيدان

وزودت السيارة بوسائد هوائية يبلغ عددها 6 وسائد هوائية وفرامل ABS مع دعم خاص للفرامل وثبات الكتروني وكاميرا وحساسات ركن في الخلف مع سنتر لوك ومثبت للسرعة.

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