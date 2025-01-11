الذهب يستهل العام الجديد بزيادة جديدة.. ارتفاع سعر الأونصة نحو 60 دولارا.. والجرام يقفز نحو 45 جنيها بالأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأيام الأولى من العام الجارى 2025 داخل الأسواق المحلية، وأيضا البورصة العالمية وسط توقعات متباينة حول أداء المعدن الأصفر فى السنوات المقبلة.

وتحرك سعر الذهب على مستوى كافة الأعيرة وفى سعر الأونصة العالمية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الجديد، وحلول أعياد الميلاد ورأس السنة.

وبلغ مقدار الزيادة فى سعر الأونصة نحو 60 دولار، بينما زاد سعر الجرام ما يقرب من 45 جنيها بمحلات الصاغة بالأسواق المحلية، خلال الأيام الأولى من العام.

أسعار الذهب قبل وبعد الزيادة

وبلغ مقدار الزيادة فى سعر جرام الذهب على مدار عشرة أيام ماضية نحو 45 جنيها فى الجرام 21 الأكثر انتشارا فى السوق المحلى داخل الأسواق، حيث وصل سعر الجرام نحو 3780 جنيها فى آخر تحديث له.

أما على مستوى الأونصة العالمية فقد سجلت 2687 دولار للأونصة، بعد أن كانت تسجل نحو 2626 دولارا فى بداية العام بزيادة تصل إلى 61 دولارا فى البورصة العالمية.

وسجل حجم الزيادة فى جرام 24 داخل الأسواق المحلية نحو 50 جنيها، حيث كان يسجل نحو 4268 جنيها فى بداية العام ووصل إلى مستويات 4320 جنيه داخل الأسواق اليوم.

توقعات أسعار الذهب 2025

قال مصرف الاستثمار العالمي " جولدمان ساكس" إنه لم يعد يتوقع وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، وقام بتأجيل موعد تقديره إلى منتصف عام 2026، بناءً على توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص عدد مرات خفض الفائدة.

من المتوقع أن يؤدي تباطؤ التيسير النقدي في عام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، مما دفع محللين بينهم لينا توماس ودان سترويفن إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

يتوقع خبراء الاقتصاد لدى "جولدمان ساكس" الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من توقعات سابقة كانت تشير إلى 100 نقطة أساس. التوقعات أكثر ميلًا نحو التيسير النقدي مقارنة بما تعكسه السوق الآن، إذ يرى البنك أن التضخم الأساسي يميل إلى التباطؤ.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، مع زيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامب المقبلة، حتى مع تعزيز بيانات التوظيف الأميركية الأقوى من المتوقع للتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يخفض أسعار الفائدة بنفس القوة هذا العام.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2685.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2726.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب لفترة وجيزة إلى 2663.09 دولار للأونصة بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة أضافت 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاد عن زيادة 160 ألف وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 4.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات عند 4.2 بالمئة.

لكن سرعان ما تعافت أسعار السبائك وتتداول الآن بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر، وفي طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن واحد بالمئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.