السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى ختام تعاملات اليوم السبت 2024.1.11

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 11 يناير 2025 بالأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها “بيع”، 4314جنيها “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيهًا “بيع”، 3775 جنيها “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3257 جنيها “بيع”، 3235جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30400جنيه “بيع”، 30200جنيه “شراء

استقرت أسعار الذهب الجمعة الماضية في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وحلق الذهب عند أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يتبناها إلى تأجيج التضخم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم السبت أسعار الفائدة التعاملات الآسيوية البنك المركزي الامريكي الذهب في المعاملات الفورية الرسوم الجمركية المركزي الأمريكي جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18
ads

الأكثر قراءة

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجيش الملكي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء 1-1 (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «بادون»، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الأحزاب (فيديو)

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

المزيد
الجريدة الرسمية