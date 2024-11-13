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حوادث

تفاصيل ضبط مدير إدارة المساحة بجهاز الشيخ زايد متلبسا برشوة

ضبط موظف برشوة في
ضبط موظف برشوة في الشيخ زايد،فيتو

نجحت قوات مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بالتعاون مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة من ضبط  مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسًا برشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه في أحد الأكمنة التي أعدت له بالصوت والصورة من قبل إدارة الأموال العامة.

جاء ذلك بعدما ورود معلومات أكدتها تحريات المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بقيام موظف بدرجة مدير إدارة الشؤون العقارية والمساحة والتخطيط، بطلب رشوة من صاحب إحدى الشركات، لتسهيل بعض الأعمال له، فتم إخطار مدير المباحث اللواء هاني شعراوي، وبإعداد الأكمنة بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة بالمديرية تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه.

وتحرر المحضر اللازم، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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