الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الجونة قي المباراة المقرر لها أن تقام اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويواجه النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الجونة، بستاد القاهرة  ضمن منافسات الجولة الثامنة من  مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي في مباراة الجونة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري المصري، بعد فوزه على نظيره سموحة في آخر لقاء له في دوري نايل.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة


ويدير مباراة الأهلي والجونة طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الحنفي.

حكم مساعد أول: ماجد المليجي

حكم مساعد ثان: سيد نافع.

حكم رابع وليد عبدالرازق.

ويتولى مصطفى الشهدي إدارة مباراة الأهلي والجونة كحكم لتقنية الفيديو "فار"، ويعاونه محمد عزازي.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري


ويدخل المارد الأحمر مباراة الجونة بقائمة تضم كلا من:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ويوسف أيمن وياسر إبراهيم ومحمد هاني ‏وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎

وفي الهجوم: محمود كهربا وسمير محمد.

 

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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الأهلي النادي الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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