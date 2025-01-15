5 معلومات مهمة عن الصفقة الفرنسية المنتظرة في الأهلي

اقترب النادي الأهلي، من حسم تعاقده مع الفرنسي ذو الأصول المغربية إلياس شوارف لاعب نادي سيون السويسري، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



يأتي ذلك بناء على توصية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

من هو إلياس شوارف؟



إلياس شوارف فرنسي من أب مغربي وأم جزائرية، وولُد في حي شاتورو الفرنسي، وبدأ مسيرته في نادي شاتورو وتدرج في الأعمار السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2019.



وخاض شوارف 84 مباراة رفقة شاتورو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي

ساهم في 15 هدفًا بمعدل تسجيل 4 وصنع 11 آخرين.



انضم شوارف إلى سيون السويسري عام 2022 - 2023.



وخاض 98 مباراة رفقة سيون سجل 15 هدفًا وصنع 17 آخرين.



يجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب والمهاجم.

وتابع الجناح المغربي إلياس شوارف، لاعب فريق سيون السويسري حساب النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى مفاوضات المارد الأحمر مع اللاعب لدعم مركز الهجوم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي عرض على إدارة سيون التعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصول مغربية، إلياس شوارف، على سبيل الإعارة، على أن تنتهي فترة الإعارة عقب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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