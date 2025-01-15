الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

5 معلومات مهمة عن الصفقة الفرنسية المنتظرة في الأهلي

الياس شوارف،فيتو
الياس شوارف،فيتو

اقترب  النادي الأهلي،  من حسم تعاقده مع الفرنسي ذو الأصول المغربية إلياس شوارف لاعب نادي سيون السويسري، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


يأتي ذلك بناء على توصية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

من هو إلياس شوارف؟


إلياس شوارف فرنسي من أب مغربي وأم جزائرية، وولُد في حي شاتورو الفرنسي، وبدأ مسيرته في نادي شاتورو وتدرج في الأعمار السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2019.


وخاض شوارف 84 مباراة رفقة شاتورو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي
ساهم في 15 هدفًا بمعدل تسجيل 4 وصنع 11 آخرين.


انضم شوارف إلى سيون السويسري عام 2022 - 2023.


وخاض 98 مباراة رفقة سيون سجل 15 هدفًا وصنع 17 آخرين.


يجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب والمهاجم.

 

وتابع الجناح المغربي إلياس شوارف، لاعب فريق سيون السويسري حساب النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى مفاوضات المارد الأحمر مع اللاعب لدعم مركز الهجوم. 

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي عرض على إدارة سيون التعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصول مغربية، إلياس شوارف، على سبيل الإعارة، على أن تنتهي فترة الإعارة عقب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي السويسري مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي النادي الأهلي مارسيل كول نادي سيون السويسري سيون السويسري إلياس شوارف

مواد متعلقة

تصريحات نارية لأنشيلوتي قبل مواجهة سيلتا فيجو بكأس ملك إسبانيا

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز

فتح باب الحجز لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفدرالية

هل يبحث الأهلي عن حارس مرمى جديد في يناير بعد اقتراب الشناوي من الرحيل؟

رسالة رومانسية من زوجة عصام الحضري للاعب في عيد ميلاده

صدام بين سالم الدوسري والهلال السعودي

9 لاعبين، غيابات بالجملة في الأهلي قبل مواجهة الجونة

اتحاد الكرة يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم
ads

الأكثر قراءة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

تأييد إعدام طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 سيدة

صلاح قد لا يكمل الموسم في ليفربول، مفاجأة جديدة في مفاوضات الهلال السعودي

المسلماني ردًا على بيان النقابة: نحن في خدمة القرآن الكريم وليس في خدمة القراء 

ينتج 10 آلاف سيارة سنويًّا، رئيس الوزراء يتجول بمصنع التجميع "جيلي"

منوعات

المزيد

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية