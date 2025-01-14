الثلاثاء 14 يناير 2025
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سياسة

تعرف على شروط استخراج رخصة قيادة السيارة وحالات سحبها وفقا للقانون

رخصة قيادة السيارة،
رخصة قيادة السيارة، فيتو

وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة السيارة ، كما حدد إجراءات لاستخراج الرخصة وحالات سحبها.

 

شروط استخراج رخصة قيادة السيارة

1 - ألا يقل السن عن 18 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.

2 – ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

3 – اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

5 – الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

6 – يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

7 – يخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.

8 - يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية.

9 - عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

10 - كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.

 

حالات سحب رخصة القيادة

عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص
عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل.
ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن.
ضبط قائد أية مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك.
السير بالسيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص.

ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته.
ضبط السيارة  يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.
سحب رخصة القيادة من كل قائد سيارة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد سيارة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة، أو مضرة بالصحة.

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