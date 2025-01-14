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رياضة

اليوم، 10 مباريات نارية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، ينطلق قطار الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني، ليوم الثلاثاء، بمشاركة 20 فريقًا. 

وتقام اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين 10 لقاءات قوية حيث من المقرر أن تنطلق جميعها بنفي التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.  

 

مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة 17 من دوري المحترفين 

سبورتنج ضد الداخلية  2:30 عصرًا 

بلدية المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية  2:30 عصرًا 

المنصورة ضد وادي دجلة  2:30 عصرًا 

منتخب السويس ضد أبو قير للأسمدة  2:30 عصرًا  

راية ضد بروكسي  2:30 عصرًا  

وي ضد القناة  2:30 عصرًا 

بترول أسيوط ضد الترسانة  2:30 عصرًا  

ديروط ضد لافيينا  2:30 عصرًا  

أسوان ضد طنطا  2:30 عصرًا  

المقاولون العرب ضد السكة الحديد مودرن  2:30 عصرًا 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 17 

1- المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة  32 نقطة

3- وي 31 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية   28 نقطة

 5- أبوقير للأسمدة  27 نقطة

6- الترسانة 27 نقطة

7- بروكسي  24 نقطة

8- القناة  22 نقطة 

9-  بترول أسيوط  22 نقطة 

10- أسوان  20 نقطة

11- الداخلية  19 نقطة

12- السكة الحديد  18 نقطة

13- بلدية المحلة  18 نقطة

14- منتخب السويس  17 نقطة

15- لافيينا 16 نقطة

16- راية  16 نقطة

17- طنطا  14 نقطة

18- المنصورة  14 نقطة

19- سبورتنج  11 نقطة

20- ديروط  10 نقاط


شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني المقاولون العرب وادي دجلة الترسانة منتخب السويس

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