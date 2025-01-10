الجمعة 10 يناير 2025
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رياضة

دوري المحترفين، القناة يحقق فوزًا مثيرا على سبورتنج في ختام الجولة الـ16

القناة يحقق فوزًا
القناة يحقق فوزًا مثيرا على سبورتنج، فيتو

دوري المحترفين، حقق فريق القناة فوزًا مثيرا على نظيره سبورتنج بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

نتائج  مباريات الخميس  في دوري المحترفين 

لافيينا ضد منتخب السويس 0-0.

الترسانة ضد المصرية للاتصالات 0-0.

نتائج مباريات الأربعاء في دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد بترول أسيوط 5-0.

طنطا ضد ديروط 0-0.


نتائج مباريات الإثنين في دوري المحترفين  
 

السكة الحديد ضد  بلدية المحلة 1-1.

أبو قير للأسمدة مع المقاولون العرب 3-0.

 

نتائج مباريات الأحد في دوري المحترفين

 
وادي دجلة على أسوان 2-0

المنصورة علي راية 2-0

بروكسي مع الداخلية 1-1

 

نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين
 

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

أسوان ضد راية 1-1  

ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  


شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين القناة سبورتنج منتخب السويس الترسانة

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