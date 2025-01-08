الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فوز كهرباء الإسماعيلية وتعادل طنطا ضمن الجولة الـ16 في دوري المحترفين

الجولة الـ16 في دوري
الجولة الـ16 في دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الأربعاء، والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد بترول أسيوط 5-0 

طنطا ضد ديروط 0-0 

نتائج مباريات الإثنين في دوري المحترفين  

السكة الحديد ضد  بلدية المحلة 1-1.

أبوقير للأسمدة مع المقاولون العرب 3-0.

 

نتائج مباريات الأحد في دوري المحترفين 

وكان وادي دجلة فاز على أسوان بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام بالجولة السادسة عشرة لدوري المحترفين.


وعلى صعيد متصل نجح نادي المنصورة في تخطي راية بهدفين دون مقابل في نفس الجولة ليصل للنقطة 14 في المركز الـ17، بينما توقف رصيد راية عند النقطة 16 في المركز الـ 14.

كما تعادل بروكسي مع الداخلية 1-1، ليصل إلى النقطة 27 محتلا المركز الرابع بينما يحتل الداخلية المركز الـ11.

 

نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

 المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2 

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

 سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

 أسوان ضد راية 1-1  

 ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

 بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني كهرباء الاسماعيلية طنطا

مواد متعلقة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

حكام مباراتي الأربعاء في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين
ads

الأكثر قراءة

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

مخرجة تصرخ أمام المحكمة: «عمر زهران مش حرامي» (فيديو)

مرتضى منصور عن الاحتفال المثير لـ إمام عاشور: اللي عمله هيولَّع الدنيا (فيديو)

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

مرتضى منصور عن شائعات تدهور صحته: "عندي خشونة في الركبة ومحدش ليه دعوة"

سيدي ندياي يكشف لـ "فيتو" حقيقة هروبه من الزمالك

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس والفلفل في سوق العبور

سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

المزيد
الجريدة الرسمية