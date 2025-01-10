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رياضة

المقاولون في الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بختام الجولة الـ 16

دوري المحترفين،فيتو
دوري المحترفين،فيتو

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الجمعة، الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني، بمشاركة 20 فريقًا، بمواجهة القناة أمام سبورتنج.  

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ16 

1- المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة  32 نقطة

3- وي 31 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية   28 نقطة

 5- أبوقير للأسمدة  27 نقطة

6- الترسانة 27 نقطة

7- بروكسي  24 نقطة

8- القناة  22 نقطة 

9-  بترول أسيوط  22 نقطة 

10- أسوان  20 نقطة

11- الداخلية  19 نقطة

12- السكة الحديد  18 نقطة

13- بلدية المحلة  18 نقطة

14- منتخب السويس  17 نقطة

15- لافيينا 16 نقطة

16- راية  16 نقطة

17- طنطا  14 نقطة

18- المنصورة  14 نقطة

19- سبورتنج  11 نقطة

20- ديروط  10 نقاط

نتائج مباريات الجولة الـ16 في دوري المحترفين 

لافيينا ضد منتخب السويس 0-0.

الترسانة ضد المصرية للاتصالات 0-0.

كهرباء الإسماعيلية ضد بترول أسيوط 5-0.

طنطا ضد ديروط 0-0.

السكة الحديد ضد  بلدية المحلة 1-1.

أبوقير للأسمدة مع المقاولون العرب 3-0.
وادي دجلة على أسوان 2-0

المنصورة علي راية 2-0

بروكسي مع الداخلية 1-1

القناة ضد سبورتنج 4-3 

نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين
 

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

أسوان ضد راية 1-1  

ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  


شروط ونظام دوري المحترفين


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سبورتنج القناة دوري المحترفين المقاولون العرب وادي دجلة

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