شكرا لك، هكذا ودع الأهلي بيرسي تاو بعد انتقاله لقطر القطري

حرص النادي الأهلي علي توجيه الشكر للجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتقل حديثا لصفوف فريق قطر القطري لمدة 6 شهور خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لـ بيرسي تاو: “شكرا لك الملك بيرسي، ستظل دائمًا واحدًا من عائلتنا”.

بيرسي تاو ينتقل لصفوف قطر القطري

وانتقل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي إلي فريق قطر القطري رسميًا خلال الانتقالات الشتوية الجارية عقب إنهاء كافة الأمور التعاقدية بين جميع الأطراف.

أعلن نادي قطر القطري عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، عبر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو في 26 أغسطس عام 2021 قادما من نادي برايتون الإنجليزي، ليشارك مع الأهلي منذ ذلك الحين في 126 مباراة نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا و تمكن من صناعة 14 هدفًا.

ألقاب بيرسي تاو مع الأهلي

وخلال مشوار بيرسي تاو مع النادي الأهلي توج الجنوب إفريقي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، ولقب السوبر الأفريقي، ولقب كأس القارات الثلاثه.

كما حصل الجنوب إفريقي أيضا مع الأهلي على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية في مناسبتين.

كما حصد بيرسي تاو خلال مسيرته مع الأهلي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا موسم 2022-2023.

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