قطر القطري يعلن التعاقد رسميا مع بيرسي تاو قادما من الأهلي (فيديو)

أعلن نادي قطر القطري التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو يعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب، معلقًا "بيرسي تاو قطراوي".

بـيرسي تـاو قطـراوي 💛🖤👑#الملك_القطراوي pic.twitter.com/3XArmn8aEK — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) January 13, 2025

كشف حساب بيرسي تاو مع الأهلي

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو في 26 أغسطس عام 2021 قادما من نادي برايتون الإنجليزي، ليشارك مع الأهلي منذ ذلك الحين في 126 مباراة نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا و تمكن من صناعة 14 هدفًا.

وخلال مشوار بيرسي تاو مع النادي الأهلي توج الجنوب إفريقي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، ولقب السوبر الأفريقي، ولقب كأس القارات الثلاثه.

كما حصل الجنوب إفريقي أيضا مع الأهلي على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية في مناسبتين.

كما حصد بيرسي تاو خلال مسيرته مع الأهلي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا موسم 2022-2023.

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