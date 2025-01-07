الأهلي يستعد لإعلان رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري

الدوري المصري، يستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى قطر القطري في صفقة بيع بعد إنهاء كافة الأمور التعاقدية مع اللاعب والنادي القطري.

استقر النادي الأهلي على قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في قائمة الفريق الشتوية بعد الاتفاق على هذا الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث سيكون قيد اللاعب التونسي على حساب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، حيث تأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي..

مصطفى مخلوف فني

خالد عبد الفتاح إيقاف

محمد هاني عدم جاهزية

كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة

مصطفى أبو الخير فني

محمد عبد الله إصابة

رضا سليم إصابة

طاهر محمد طاهر إصابة

بيرسي تاو استعدادا للرحيل إلى قطر القطري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة اليوم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وأكرم توفيق

الوسط: إمام عاشور وأفشة ومروان عطية

الهجوم: حسين الشحات وكهربا ووسام أبو علي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة سموحة.

ويستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث غابات الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين حيث تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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