أخبار الأهلي، تجميد ملف أكرم توفيق وتشكيل الأحمر أمام الجونة المنتظر

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الدوري المصري ، واستقر كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الجونة المرتقبة بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط - مروان عطية - عمرو السولية - كوكا

الهجوم - امام عاشور - حسين الشحات - وسام ابو على

كما استقر مسئولو النادي الاهلي على تعليق مفاوضات تجديد عقد اكرم توفيق لاعب الفريق بسبب شروطه المالية التى رفضها محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضى بالقلعة الحمراء خاصة وان هناك سقف رواتب سنوية داخل الاهلي وهو ما لا يتفق مع رغبات اكرم توفيق الذى يرغب فى الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه فى الموسم.

ويستعد النادي الاهلي لإعلان قيد التونسي على معلول فى قائمة الفريق الشتوية بعد الحصول على الضوء الاخضر من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وذلك لتعويض غياب المغربي يحيي عطية الله الذى اجري مؤخرًا جراحة فى عظام الوجه.

ويخضع اكرم توفيق لاعب الاهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من اجل تحديد موقفه من التدريبات الجماعية بعد شكواه من الاصابة فى الساق خلال عمليات الاحماء قبل مباراة ستاد ابيدجان امس الاول.

ويعقد الجهاز الفني للاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم لدراسة فريق الجونة قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الاربعاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الاربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي إلى القاهرة صباح امس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الاول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس11 نقطة(5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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