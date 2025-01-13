الإثنين 13 يناير 2025
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رياضة

ماذا فعل بيرسي تاو مع الأهلي بعد انتقاله لفريق قطر القطري؟

بيرسي تاو
بيرسي تاو

انتقل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي إلي فريق قطر القطري رسميًا خلال الانتقالات الشتوية الجارية عقب إنهاء كافة الأمور التعاقدية بين جميع الأطراف.  

أعلن نادي قطر القطري عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، عبر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس". 

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي 

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو في 26 أغسطس عام 2021 قادما من نادي برايتون الإنجليزي، ليشارك مع الأهلي منذ ذلك الحين في 126 مباراة  نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا  و تمكن من صناعة 14 هدفًا.

ألقاب بيرسي تاو مع الأهلي

وخلال مشوار بيرسي تاو مع النادي الأهلي توج الجنوب إفريقي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، ولقب السوبر الأفريقي، ولقب كأس القارات الثلاثه. 

كما حصل الجنوب إفريقي أيضا مع الأهلي على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية في مناسبتين.

كما حصد بيرسي تاو خلال مسيرته مع الأهلي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا موسم 2022-2023. 

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