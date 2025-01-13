الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تنفي تلقيها مسودة نهائية لاتفاق غزة

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

زعم مسؤول إسرائيلي اليوم الإثنين، إسرائيل لم تتلق من قطر مسودة مقترح لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، تزامنا مع تصريحات لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر بأن هناك جهودًا مكثفة لتأمين اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة.

إطلاق النار في غزة

وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن: "تحقق تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، إسرائيل ترغب في إطلاق سراح الرهائن وتبذل جهودا مكثفة لإبرام اتفاق".

وفي وقت سابق، زعم مسؤول مطلع على المفاوضات أن قطر سلمت إسرائيل وحماس مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وادعي المسؤول أن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.

وبحسب المسؤول، فقد التقى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع حماس، بينما التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

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