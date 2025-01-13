الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

90 شهيدا ومصابا في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 465 على قطاع غزة، وأكدت ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي مجزرين ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 19 شهيد و71 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

كما أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 46,584 شهيد و109,731 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

وكانت سجلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل  انفراجة مهمة خلال الساعات الماضية.

 

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى

وكشف مسؤول مطلع على المحادثات، اليوم الاثنين، أن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين الجانبين سلمتهما مسودة "نهائية" لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، من أجل الموافقة عليه.


وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

محادثات بين قيادات اسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي

 

كما أوضح أن تلك الانفراجة جاءت عقب محادثات بين قيادات اسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كذلك أشار إلى أن رئيس الوزراء القطري التقى وفد من حماس، فيما اجتمع ويتكوف بالوفد الإسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

وكشفت، العربية، في وقت سابق اليوم تفاصيل تلك المسودة أو الاتفاق الذي يتضمن مرحلتين تمتد كل واحدة منها 42 يومًا.

كما أوضحت أن من النقاط العالقة، تمسك إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة شمال وشرق القطاع بعمق.

في المقابل، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، في تغريدة على حسابه في إكس أنه "سيعارض الصفقة التي تؤدي إلى وقف الحرب واضمحلال الإنجازات"، وفق تعبيره.

كما وصف ملامح تلك المسودة بـ "الكارثة للأمن القومي الإسرائيلي". واعتبر أنها "صفقة إذعان تشمل إطلاق سراح مئات كبار القتلة".

يذكر أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد)، ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، كان وصل أمس إلى قطر لاستكمال المفاوضات.

فيما أوضح مساعدون لترامب خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار سابقا أن الرئيس الأمريكي مهتم بتحقيق الهدوء في الشرق الأوسط، من أجل التركيز على القضايا الداخلية.

كما أوضحوا أن "ترامب ليس لديه رغبة في التعامل مع حرب أخرى في أيامه الأولى".

 

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