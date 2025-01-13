الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعترض مسيرة أطلقت من اليمن

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال  أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل

وأغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضية بالتنسيق مع القوات الأمريكية والبريطانية، على عدة مواقع تابعة للحوثيين، في ضربات هي الأعنف على اليمن.

الاحتلال يهدد باستهداف قادة الحوثي

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب الضربات، أنهم سيلاحقون قادة الحوثي، مشددًا على أنه لن يفلت أحد من العقاب.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إفيخاي أدرعى القوات الأمريكية والبريطانية المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال

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