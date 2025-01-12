بهذه الطريقة، إسرائيل تخطط لـوجود دائم في المنطقة عبر سوريا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في منطقة الحدود السورية، التي أمر بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على منطقة عازلة مع سوريا، أدت إلى تغيير عقود من الهدوء النسبي هههه على الحدود بين البلدين، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لوجود إسرائيلي دائم في المنطقة.

خطوة تهدد ببداية وجود الاحتلال

وقالت الصحيفة إن الجنود الإسرائيليين داهموا عدة قرى حدودية، ما دفع السكان إلى اللجوء إلى منازلهم، كما استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أعلى قمة جبلية في سوريا، وأقام حواجز على الطرق بين المدن السورية، ليطل الآن على القرى المحلية من المواقع العسكرية السورية السابقة.

وأوضحت الصحيفة أن السقوط المفاجئ للزعيم السوري بشار أنهى فصلًا من الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمن، لكنه في الوقت نفسه شكل بداية لتوغل إسرائيلي في المنطقة الحدودية، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه تحرك دفاعي مؤقت لحماية أمنها.

وأضافت الصحيفة أن آلاف السوريين يعيشون الآن في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية جزئيًا، ما يثير القلق حول مدة الحملة العسكرية.

مخاوف من تحول الوجود الاسرائيلي لطويل الامد

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض من السوريين يعبّرون عن خشيتهم من أن يتحول الوجود الإسرائيلي إلى احتلال عسكري طويل الأمد.

.من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن الحدود بين إسرائيل وسوريا كانت هادئة إلى حد كبير على مدى عقود رغم الحروب التي خاضتها كل من الدولتين، وآخرها حرب 1973، بعد ذلك، تم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الدولتين، تحرسها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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