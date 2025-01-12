أخبار الفن اليوم: نشوى مصطفى تبدأ تصوير دورها بمسلسل "قلع الحجر".. أشرف زكي يعتذر لأسرة شكري سرحان.. رامي جمال يعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

عادت الفنانة نشوى مصطفى لمزاولة نشاطها الفني من جديد، بعد فترة من الغياب نظرا لوفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث بدأت اليوم تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” مع الفنان محمد رياض والمخرج حسن صالح.



وأكدت نشوى أنها لم تتجاوز أحزانها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لابد أن تعود لاستئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تواصله مع عمر متولي وأحمد فتحي، بعد تصريحاتهما المسيئة لقيمة وفن الفنان شكري سرحان.



موقف عمر متولي وأحمد فتحي تجاه شكري سرحان

وقال “زكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم" إن عمر مصطفى متولي وأحمد فتحي لم يقصدا الإساءة لرمز كبير زي شكري سرحان، وهما قالولي كنا بنهزر في برنامج بودكاست.

تخوض الفنانة ياسمين صبري سباق رمضان 2025، بمسلسها الجديد ضل حيطة والذي يتضمن 15 حلقة وتنتجه المنتجة مها سليم.





وكشفت الشركة المنتجة عن الأبطال المشاركين بجانب ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة برمضان 2025، وهما نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج رامي إمام.

أعلن المطرب والملحن رامي جمال عن تأجيل طرحه ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الجاري إلى موسم عيد الفطر.





وكتب رامي منشورا عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيه:" حبايبي الغاليين كنت وعدتكم اني هنزل الألبوم في أول السنه بس بصراحه بعد ما خلصت لقيت ان شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا واياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت ان العيد يعتبر بدايه الصيف ووقت جميل ان الالبوم يلحق يتسمع "

أكد المنتج جمال العدل، أنه ليس لديه مانع أن يجامل أصدقاءه في العمل بالمشاركة في عمل فني من إنتاجه، ولكن بحدود معينة وأهمها وجود موهبة التمثيل.



وأضاف جمال العدل في تصريحات تلفزيونية: ضروري يكون في اختبار والمخرج يوافق عليه إذا يعرف يمثل هيمثل وحتي لو مابيعرفش في الحالتين هيمثل، احتراما لفلان اللي هجامله، لأن المسلسل فيه 70 دور ولكن الفيلم في ٧ أو ٨ أدوار فمش هجامل فيه.

وتابع:" كريم محمود عبد العزيز كان تقريبا أول مرة يمثل وهو شاب بمشاركته في محمود المصري وكان ممثل شاطر مش علشان ابن محمود عبد العزيز ما هو دلوقتي بقى نجم كبير.

في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار عودة ماسبيرو..تطلق الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني (بودكاست ماسبيرو)؛ وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وقال المسلماني: نعمل في (بودكاست ماسبيرو) علي إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلي زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية.

تقضي الفنانة ياسمين صبري وأسرة مسلسل “ضل حيطة” ما يقرب من 14 ساعة يوميًا بين ديكورات العمل للانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان الكريم، وكي تعمل وحدة المونتاج على تجهيز الحلقات الأولى من العمل.



وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وتحاول الأنتقام منه سبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

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