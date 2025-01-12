الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

14 ساعة تصوير لياسمين صبري بين ديكورات مسلسل "ضل حيطة"

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تقضي الفنانة ياسمين صبري وأسرة مسلسل “ضل حيطة” ما يقرب من 14 ساعة يوميًا بين ديكورات العمل للانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان الكريم، وكي تعمل وحدة المونتاج على تجهيز الحلقات الأولى من العمل.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وتحاول الأنتقام منه سبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة 

ومسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وشاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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